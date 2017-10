Advogado de MS é nomeado para comissão nacional que acompanha ensino em faculdades de Direito

Marcelo Pereira Longo, advogado de Três Lagoas, foi designado pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia para a Comissão Nacional de Educação Jurídica (CEJ).

É a primeira vez a OAB/MS tem um representante nessa importante Comissão que tem por missão acompanhar como as faculdades de Direito, de todo o Brasil, estão conduzindo a Educação Jurídica.

“Estou muito feliz com essa nomeação. Há quase 25 anos sou professor e atuo na aprovação de projetos de autorização de funcionamento e de reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso de Direito, tanto no Estado de Mato Grosso do Sul como no Estado de São Paulo. Essa nomeação é fruto do trabalho inédito que o nosso Presidente Mansour Karmouche tem implementado à frente da OAB/MS, colocando nosso Estado em destaque no cenário jurídico nacional”, frisou Marcelo Pereira Longo, que ainda agradeceu o apoio que recebeu dos colegas advogados Gustavo Gottardi e Antônio Corciolli.

Segundo ele, o MEC tem contado com a colaboração da OAB para o permanente aprimoramento da avaliação destes cursos, sem jamais deixar de cumprir o seu papel constitucional de definir, aplicar e aprimorar as normas que visem a garantir a qualidade da educação superior no País.