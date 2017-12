O advogado Daniel Castro da Costa foi escolhido como novo secretário do Colégio de Dirigentes das Escolas Eleitorais (CODEJE).

Daniel que atualmente é Diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS), foi indicado ao cargo no CODEJE durante o 10º Encontro do Colégio que aconteceu na Capital na semana passada.