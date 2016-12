Advogado diz que rompimento com Solurb é revanchismo

O advogado do consórcio CG Solurb, Ary Raghiant definiu como “revanchismo político” a atitude tomada pelo prefeito da Capital Alcides Bernal de anular o processo licitatório que resultou na contratação para os serviços de coleta de lixo, administração dos aterros sanitários e limpeza de ruas em Campo Grande.

Raghiant destacou que o processo administrativo apresentado por Berna l foi aberto na prefeitura em novembro de 2015 e sabe muito bem porque só agora, faltando três dias para o fim de seu mandato, resolveu anular o processo licitatório. “É lógico que isso é uma jogada para inviabilizar a gestão do Marquinhos Trad. Se for interrompido quem vai ficar com a fama de mau administrador é o novo prefeito e não ele que está saindo. É claro que é revanchismo”, salienta.

Classificando a atitude do atual prefeito como irresponsável, Raghiant destaca que esta decisão não possui valor algum já que as questões apresentadas por Bernal já teriam sido citadas na justiça e nenhuma irregularidade foi comprovada. O advogado lembra, que como prova, tem o fato dos bloqueios de recurso para o pagamento dos salários dos funcionários da Solurb. “A prova de que não foi encontrado nada e que a mais de um ano a justiça vem bloqueando os recursos da prefeitura para efetuar o pagamento dos salários dos funcionários”, diz.

O advogado assegura que não haverá interrupção dos serviços.Ele relata ainda que está tranquilo e espera que o prefeito eleito reverta essa decisão. Sobre as atitudes a serem tomadas contra Bernal, Raghiant diz que a empresa avalia a possibilidade de representar contra o atual prefeito no Ministério Público.

“A empresa vai estudar a possibilidade de representar contra ele no Ministério Público. O que ele está fazendo é um ato de total irresponsabilidade e pode configurar improbidade administrativa já que tem gerado muitos problemas por não pagar a empresa. Ele pode ser condenado a devolver dinheiro e ficar inelegível”, conclui o advogado.

Rompimento

Alcides Bernal anunciou a anulação do contrato no fim da manhã desta quarta-feira (28). De acordo com o prefeito uma auditoria da PGM (Procuradoria Geral do Município) verificou fraudes na licitação. A decisão foi publicada na edição extra do Diogrande de hoje.