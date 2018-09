O advogado e professor de direito Roberto Fauri foi encontrado morto em sua casa, informações preliminares apontam que o advogado havia morrido a alguns dias e só foi encontrado na última quinta-feira (13).

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) emitiu uma nota de pesar sobre a morte do advogado. O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, comentou: “Foi um grande amigo, professor, orientador, uma pessoa que contribuiu sobremaneira, não apenas para a advocacia, mas para psicanálise. A OAB lamenta profundamente sua morte”.

Na página do curso de direito da Uniderp também foi postada uma nota de pesar e os alunos estão comentando chocados sobre a morte do mentor.

Até o momento ainda não há informações sobre velório e sepultamento. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML).