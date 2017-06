O advogado Juliano Tannus foi nomeado ao cardo de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul (TRE/MS). O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30) e assinado pelo Presidente Michel Temer (PMDB).

De acordo o decreto, Juliano Tannus assume na vaga decorrente do término do primeiro mandato de Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo.

Confira a decisão abaixo: