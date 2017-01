Advogado paraguaio é executado com 10 tiros na fronteira

A vítima faz parte do quadro de associação dos advogados do Paraguai

O paraguaio, Elenio Manuel Acosta Gonzales de 54 anos, foi executado com dez tiros, na tarde desta quinta-feira (5), entre as ruas Juan Luiz Soto com a Dois de Maio, na divisa entre Ponta Porã com Pedro Juan Caballero (PY). Segundo testemunhas, a vítima é advogado e bastante conhecida na região. A Polícia local está investigando as causas do crime.

De acordo com o site Porã News, no momento da emboscada, o advogado estava em seu veículo, modelo VW Gol, quando foi abordado por dois individuos numa motocicleta estrangeira. Ao se aproximarem, a vítima tentou acelelar o automóvel, mas acabou levando dez tiros de pistola 9mm. Ele morreu morreu na hora.

Agentes da Polícia Nacional e da Divisão de Homicidios foram acionados e junto com o aval de um promotor da justiça, autorizaram que o corpo fosse encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Regional para realizar o trabalho dos forenses.

Segundo a reportagem a vítima é bastante conhecida na região e faz parte do quadro de associação de advogados do Paraguai.