Advogado quer adiar júri dos assassinos de Paulo Magalhães

O julgamento foi marcado para 21 de junho, no entanto um dos advogados de defesa pediu o adiamento, pois não estará no país na data

Foi marcado para o dia 21 de junho de 2018 o julgamento dos acusados do assassinato do delegado Paulo Magalhães. Os réus José Moreira Freires e Antônio Benites Cristaldo serão julgados pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

No entanto o advogado de defesa Rene Siufi, entrou com um pedido de adiamento do julgamento, pois estará fora do país e por isso não poderá participar. Ele ainda pede que devido à complexidade do processo que o julgamento seja adiado para agosto.

O processo está não está em segredo de justiça e pode ser conferido pelo numero 0038429-72.2013.8.12.0001 no sistema do Tribunal de Justiça.