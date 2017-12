Aeronave que transportava dinheiro pega fogo na fronteira

Segundo relatório técnico, o incêndio teve início no motor do avião

Um avião bimotor, que transportava valores da empresa brasileira Prosseguir, teve um principio de incêndio quando estava prestes a decolar na tarde desta quarta-feira (27), no aeroporto de Pedro Juan Caballero, em cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com o jornal paraguaio ABC Color, três pessoas estavam na aeronave no momento em que o incêndio começou o piloto e dois passageiros. A tripulação controlou as chamas com extintores de incêndios até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O incêndio foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros e a carga foi retirada da aeronave para ser transportada em carros blindados. Segundo relatório técnico, o incêndio teve início no motor do avião. Ninguém ficou ferido.