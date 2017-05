Aeronaves do PCC utilizadas para o tráfico são apreendidas pelo Senad

Depois de 15 meses de investigações, agentes do Senad (Secretaria Nacional Anti Drogas) apreendem duas aeronaves do PCC (Primeiro Comando da Capital) utilizadas para o tráfico internacional. Além do avião, foram apreendidas 513 kg de cocaína.

A operação aconteceu na última segunda-feira (29) nas cidades paraguaias de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã – a 317 km de Campo Grande. De acordo com o site Porã News, várias buscas e apreensões foram feitas em estabelecimentos rurais, que seriam os escritórios da facção na fronteira. Em umas dessas propriedades foi apreendido um avião com com 513 kg de cocaína que estava em uma pista clandestina na região de Bella Vista Norte.

Cinco toneladas mês

Outra aeronave foi apreendida em Pedro Juan Caballero, onde um grupo de traficantes se preparava para sair do aeroporto Internacional da cidade na tarde de ontem. Todos foram encaminhados à base da Senad. A operação conhecida como “Pulp Fiction”, tem o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos, Polícia Federal do Brasil, agentes do Ministério Publico e órgãos de inteligência.

De acordo com o Senad, esta operação desarticulou a maior rede de narcotráfico aéreo da região de fronteira com a capacidade de enviar, pelo menos cinco, 5 toneladas de cocaína por mês para cidades brasileiras e europeias.