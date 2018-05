Aeroporto da capital só aguenta até sábado

Informações do aeroporto de Campo Grande apontam que a situação do abastecimento de combustível para as aeronaves é crítica. Fontes da Infraero informaram ao JD1 que a Petrobras teria combustível para abastecer o aeroporto somente até sábado (26), e a Shell, responsável por 1/3 dos aviões, tem combustível somente até amanha (25).

Ainda, segundo fontes da Infraero, medidas já foram tomadas para tentar melhorar a situação do aeroporto internacional. A distribuição para o interior foi suspensa, ou seja, não há mais combustível sendo enviado para os aeroportos de Bonito, Três Lagoas, Corumbá, e Aquidauana. E também foi cancelado o fornecimento de querosene para abastecimento agrícola.

O aeroporto de Dourados ainda tem combustível para funcionar até domingo (27), visto que foi abastecido esta semana.