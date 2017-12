Afonso Pena será parcialmente interditada para o Show da Virada

Trechos da Avenida Afonso Pena estarão interditados no domingo (31) e segunda-feira (1º) para o Réveillon da Família, que acontece na Cidade do Natal.

Avenida Afonso Pena – Sentido Parque dos Poderes/Centro, em frente à Cidade do Natal – das 18 do dia 31 de dezembro de 2017 às 2 horas do dia 1º de janeiro de 2018.

Alça de acesso da Av. Mato Grosso para a Av. Nelly Martins – Das 22 horas do dia 31 de dezembro de 2017 à 1 hora da madrugada do dia 1º de janeiro de 2018.

Réveillon da Família

Pela primeira vez, a Cidade do Natal será palco da Festa da Virada, que neste ano foi denominada: “Reveillón da Família”.

Artistas regionais começam a se apresentar às 20h, entre eles, Delinha, Chicão Castro, Banda Lilás e a dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio.

No momento da virada, está sendo preparado uma queima de fogos de 10 minutos e o evento está previsto para acabar as 1h30min de segunda-feira (1º).