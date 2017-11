Afrangel realiza ação na luta contra a AIDS nesta sexta-feira

O Lar dos Sonhos Positivos, conecido como AFRANGEL, realiza na próxima sexta-feira (1°) a partir das 08h um evento referente ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, com a presença das famílias atendidas. Na ocasião, o psicólogo Gabriel Nolasco vai ministrar uma palestra sobre o assunto, reforçando a importância da informação sobre a doença.

O evento será na sede da instituição, saiba que a sede do Lar dos Sonhos Positivos que fica na Rua do Seminário, nº 2170, Jardim Seminário em Campo Grande.

A instituição luta para garantir a defesa e o direito através do acompanhamento médico, informação e dignidade a mais de 40 famílias. No Lar, 42 crianças de zero a 12 anos, de ambos os sexos, e seus familiares recebem apoio e atendimento integral, nas áreas de assistência social, saúde e educação, de forma gratuita.

Uma equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeuta, educadoras sociais, entre outros profissionais, garante que cada criança atendida leve uma vida saudável e tenha a esperança de uma vida cheia de possibilidades.

“O nosso trabalho continua o mesmo, só que ainda mais humanizado e acolhedor e contamos com a ajuda da comunidade para continuar nossas atividades”, explica Irmã Marisa, vice-presidente da instituição.

A instituição é a única em todo o Mato Grosso do Sul a oferecer esse tipo de apoio às famílias com casos de HIV. A maioria das crianças é encaminhada pela rede sócio-assistencial, mas há também quem procure a instituição diretamente e por conta própria. Todos são recebidos e atendidos.



Controle de HIV

Com dados de 2012 a 30 de junho de 2017, um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que 84% das pessoas diagnosticadas com HIV, o equivalente a 694 mil pessoas - 72% estão em tratamento. Percentual se aproxima de meta da Organização das Nações Unidas de combate à AIDS para 2020.