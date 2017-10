Agência de emprego tem vagas carpinteiro, pizzaiolo e mecânico de bombas

Vagas com salário de até R$ 1.312 mais benefícios

?A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quarta-feira (25), diversas vagas, entre elas para atendente de mesa, carpinteiro, auxiliar de estoque, auxiliar administrativo, chapeiro metalúrgico, pizzaiolo e mecânico de bombas.

Para o comércio estão abertas duas vagas para atendente de mesa. A função exige o ensino médio completo, não há exigência de experiência. É preciso ter condução carro ou moto e disponibilidade para trabalhar no período noturno. Salário inicial de R$ 1.100,00 mais benefícios.

No setor da construção civil estão abertas dez vagas para carpinteiro. A função exige o ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira no setor da construção civil (preparo do canteiro de obras, andaimes e outros). Salário de R$ 1.364,00 mais cesta básica.

No setor de serviços estão abertas três vagas para auxiliar de estoque. A função exige o ensino médio completo e experiência comprovada em carteira na área. Para realizar conferência de mercadorias, recebimento, carga, descarga e separação de produtos. Salário de R$ 1.094,00 mais vale refeição.

Estágio

Para estágio estão sendo disponibilizadas quatro vagas para auxiliar administrativo. A função exige que estejam cursando o ensino superior na área de administração. Para realizar serviços de atendimento ao cliente via telefone, auxiliar nos serviços administrativos, operar planilhas e organizar relatórios, entre outros. Salário de R$ 600,00 mais vale-transporte

Na área industrial encontra-se aberta a vaga para chapeiro metalúrgico. A função exige ensino fundamental incompleto e experiência em estrutura metálica, serviços de solda e pintura metálica. Deve ter prática em lixadeira, corte com maçarico e ferramentas elétricas. Salário de R$ 1.312,00 mais 20% insalubridade.

Para a vaga de pizzaiolo, a função exige ensino fundamental completo e experiência na área. Para o preparo de massas e molhos para pizza. Salário de R$ 1.115,00 mais benefícios.

No setor de manutenção encontra-se aberta a vaga para mecânico de bombas hidráulicas. A função exige o ensino fundamental completo e experiência em pistão hidráulico, tomada de força e bomba de caçamba. Salário de R$ 937,00 mais comissão.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 3314-1018.