Agência de Habitação apresenta projeto Lote Urbanizado em municípios do interior

Neste mês de janeiro a equipe da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) realiza apresentações do projeto Lote Urbanizado nos municípios que aderiram em 2016 o programa. As visitas iniciaram-se na ultima quarta-feira (11) em Jaraguari e encerram-se no dia 26 de janeiro.

O projeto Lote Urbanizado, pertencente ao governo do Estado em parceria com o Município e o Cidadão, tem por finalidade atender famílias com renda de até cinco salários mínimos que não tenham sido beneficiadas em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal.

Como funciona

O município participa com o terreno e a assistência técnica, o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fileira de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da AGEHAB e, após passar pelo processo de seleção, os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, ou seja dois anos, e somente poderá ser habitada após a conclusão da construção.

Municípios parceiros

Os municípios que aderiram em 2016 ao projeto Lote Urbanizado são: Água Clara, Amambai, Antônio João, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Glória de Dourados, Inocência, Japorã, Jaraguari, Novo Horizonte do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo e Rio Verde de Mato Grosso.

Serviço

As apresentações para as comunidades locais seguem em:

– 11/01/2017 – Jaraguari;

– 13/01/2017 – Brasilândia;

– 14/01/2017 – Bataguassu;

– 16/01/2017 – Japorã e Distrito de Japorã;

– 17/01/2017 – Amambai e Antônio João;

– 18/014/207 – Bela Vista e Porto Murtinho;

– 19/01/2017 – Bodoquena;

– 23/01/2017 – Novo Horizonte do Sul;

– 24/01/2017 – Glória de Dourados, Chapadão do Sul e Cassilândia;

– 25/01/2017 – Inocência e Pedro Gomes;

– 26/01/2017 – Rio Verde de Mato Grosso, Água Clara e Ribas do Rio Pardo.