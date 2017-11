Agência de Metrologia completa 35 anos no Mato Grosso do Sul

Foi realizada nesta terça-feira (14), em Campo Grande, a solenidade de comemoração dos 35 anos da Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS). O governador Reinaldo Azambuja e o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Carlos Augusto Azevedo, estiveram na cerimônia e destacaram o trabalho realizado pela AEM-MS, considerado pelos especialistas como um dos melhores do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, a Agência de Metrologia é vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e delegada pelo Inmetro para exercer as atividades de metrologia legal e de qualidade, ou seja, para promover o fortalecimento das empresas sul-mato-grossenses, aumentando a produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços.

“A AEM-MS soube construir nesses 35 anos um trabalho que demonstra responsabilidade. Hoje, o selo do Inmetro passa confiança ao consumidor e segurança ao segmento empresarial. Conseguimos dar essa característica ao trabalho, apresentando resultados que colocam a AEM-MS entre as melhores unidades do Inmetro no País, como disse o Carlos Azevedo”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

O presidente nacional do Inmetro lembrou da importância da atividade da AEM-MS, de proteção ao consumidor, combate à fraude e incentivo à empresa. “Promovemos a justa competição ao empresariado. Temos esse papel fundamental de apoio às empresas que melhoram a qualidade dos produtos para ganharem os mercados nacional e internacional. Como consequência, melhoramos a economia das pessoas e dos estados”, explicou.

Solenidade

Durante a cerimônia de comemoração dos 35 anos da AEM-MS, completados em agosto de 2017, 15 ex-diretores da instituição foram homenageados com a inauguração da galeria de ex-presidentes e um memorial (quadro de fotos) com os principais momentos da AEM-MS.

Também participaram da cerimônia o diretor-presidente da AEM-MS, Nilton Pinto Rodrigues; o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Sena; o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad; o deputado-estadual Zé Teixeira; e demais técnicos ligados a área da metrologia.