Agência do Departamento de Trânsito do shopping Campo Grande está fechada

A agência Suzana Lopes Sgobbi, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), localizada no shopping Campo Grande ficará fechada por aproximadamente 90 dias. As instalações do local passarão por uma manutenção corretiva predial, que começou nesta segunda-feira (16).

Durante a manutenção, a Carteira Nacional de habilitação (CNH), deverá ser retirada na agência Geraldo Garcia, do shopping Pátio Central.

Os serviços prestados na reforma são de recuperação da fachada, ampliação do espaço e instalação de equipamentos de alarme. Uma nova sala de entrega de documentos será preparada e a copa será transferida para o piso superior.

Nas demais agências do Detran, as atividades e o serviço de Certificado de Registro de Veículos (CRV) continuam sendo executados normalmente.