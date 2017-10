Agência Estadual de Metrologia inicia verificação de taxímetros da Capital

A partir desta segunda-feira (30) até o dia 20 de novembro, a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS), órgão vinculado à Semagro e delegado do Inmetro, realiza a verificação em 490 taxímetros instalados nos táxis de Campo Grande. Ao todo, serão 12 dias de verificação nos 76 pontos existentes na Capital.

De acordo com a Agência, as irregularidades mais comuns encontradas são display queimado e erro acima do máximo admissível (tolerância do erro do equipamento). A verificação dos técnicos é realizada num determinado percurso com uma distância já definida pela legislação do Inmetro. O objetivo é verificar se o registro do valor da corrida está de acordo com a distância percorrida.

Além disso, verifica-se o aro do pneu, certificado de verificação referente ao exercício anterior e documentação do veículo. A verificação periódica é realizada uma vez ao ano. Os instrumentos que estiverem com alguma irregularidade devem ser reparados e submetidos à verificação após reparo.

Aos usuários de táxi, a AEM-MS recomenda que, ao entrar no veículo seja verificado se o taxímetro está lacrado; verificado se existe o selo de verificação subsequente do Inmetro; observado se o taxímetro está instalado em local visível e sem empecilhos que possam atrapalhar a visualização das marcações, tanto valor a ser cobrado quanto de bandeira, seja ela um ou dois.

Denúncias ou reclamações podem ser registradas por meio da ouvidoria da AEM-MS, pelo telefone 0800 675 220 ou pelo e-mail [email protected]