Agendamento para Semana da Conciliação está disponível

O agendamento on-line de audiências para a Semana da Conciliação 2017, que será realizada de 27 de novembro a 1º de dezembro foi disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Para participar da ação, o agendamento deve ser feito por meio do link.

Os interessados na inclusão do processo na Semana de Conciliação também podem requerer junto ao cartório até o dia 14 de novembro, para que este providencie as intimações necessárias depois de designada a audiência pelo juiz. O pedido de inclusão do processo na pauta de conciliação poderá ser feito posteriormente a esta data, até o início da mobilização, desde que as partes e seus advogados se comprometam a comparecer à audiência, independentemente de intimação.

Participarão da Semana da Conciliação todas as comarcas e varas de MS cujos feitos permitam a conciliação e, em segundo grau, os desembargadores que aderirem ao movimento.

Realizado o acordo na audiência de conciliação, este será homologado pelo Juiz de Direito ou Desembargador que presidir o feito.