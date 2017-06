Agente é preso pela PF por facilitar a entrada de celulares em penitenciária

Após um mês de investigação da Polícia Federal, agente penitenciário, de 43 anos, é preso por facilitar entrada de celulares em presídio. O servidor foi preso na tarde desta sexta-feira (2) na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande.

De acordo com o site JP News, a prisão ocorreu quando o agente chegava para trabalhar. Durante as revistas os federais encontraram com o servidor um smartphone desligado, carregador, fone de ouvido e dois chips para celular.

As investigações aconteciam há um mês depois de denúncias de que o funcionário público recebia dinheiro das famílias de presos para entrar no presídio com os aparelhos.

No momento da prisão o agente ficou em silêncio e não revelou o motivo de estar com o aparelho. O homem foi encaminhado para a sede da Polícia Federal da cidade, ele prestou depoimento e se comprometeu a comparecer à Justiça sempre que for chamado.

O servidor foi liberado e responderá em liberdade.