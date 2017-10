Agente federal acusado de homicídio vai passar o feriadão em casa

O agente penitenciário federal, Joseilton de Souza Cardoso, de 34 anos, acusado de matar Adílson Silva Ferreira dos Santos, 23 anos, em um show realizado no shopping Bosque dos Ipês região norte de Campo Grande, vai passar o feriadão em casa.

De acordo com a assessoria de comunicação do escritório do advogado Roberto da Rosa, foi expedido no início da tarde desta terça-feira (10) o alvará de soltura de Joseilton. O agente está na sede do Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e deve ser liberado na próximas horas.

O advogado que está conduzindo o caso é Ed Carlos da Rosa, que segue para delegacia nesta tarde para liberar o seu cliente.

Caso

Adilson Ferreira dos Santos, de 23 anos, foi morto ao ser atingido por um tiro disparado por Joseilton, no camarato do show da dupla sertaneja Henrique e Juliano na madrugada do dia 24 do mês passado.

De acordo com o delegado Depac-Centro, Reginaldo Salomão, que atendeu a ocorrência, explicou que houve um desentendimento na fila do banheiro. "Eles se desentenderam". Salomão ainda relata que o agente penitenciário não estava embriagado.

Sobre o disparo ter sido efetuado a queima-roupa, Salomão afirma que é preciso investigar. "Não é possível afirmar isso agora, é preciso passar pela pericia para saber se a distancia do disparo pode ser considerada a queima-roupa", explicou.