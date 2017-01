Agentes penitenciárias apreendem 54 papelotes de cocaína na Máxima da Campo Grande

A Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) realizou, na manhã desta sexta-feira (20), uma operação pente–fino na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. A ação foi comandada pela Diretoria de Operações e resultou na apreensão de vários materiais proibidos.

As vistorias foram realizadas em celas do pavilhão 6 e da galeria B do pavilhão 2, com a participação de 21 agentes penitenciários. A operação contou com o apoio de 57 policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que atuaram na contenção dos presos.

Ao todo foram apreendidos 30 aparelhos celulares, um tablet, 26 carregadores, três chips, duas baterias, 175 porções de substancias análogas a maconha e 54 papelotes de cocaína.

A operação fez parte do cronograma de atividades da instituição, com o objetivo de reforçar a disciplina no presídio e evitar o uso de materiais ilícitos pelos detentos, zelando pela segurança de toda a população.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, como são presídios com grande volume de presos, é necessário que em cada ação pontos diferentes dos prédios sejam vistoriados. “É um trabalho constante e incansável, que se soma a outras ações, como revistas em visitantes, monitoramento rotineiro dos arredores dos presídios e vistorias menores em celas”, finalizou.