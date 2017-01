Agentes penitenciários da Máxima de Campo Grande impedem nova tentativa de fuga

Na madrugada desta segunda-feira (2), por volta da 1h30, agentes penitenciários flagraram, pelo sistema de videomonitoramento, um preso tentando fugir da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

O interno foi identificado como Luciano Perez dos Santos, 31 anos, que cumpre pena no estabelecimento penal por furto. Ele estava na cela 205 do pavilhão 6, onde cerrou as grades, subiu no telhado da unidade e seguiu pela área superior da passarela 1, rastejando, valendo-se dos pontos cegos no sistema de vigilância. Contudo, em dado momento, o custodiado levantou-se e correu, o que levou a equipe de plantão, atenta, a notar a ação. O detento estava munido de umas corda feita com cobertores e com gancho artesanal.

A cela em que ele estava foi isolada para perícia e reparos necessários. E o detento isolado em cela disciplinar, de onde responderá pela falta e pelo crime cometido.

De acordo com o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do sistema Penitenciário (Agepen), Ailton Stropa Garcia, como é de praxe, será aberto um procedimento administrativo interno para apuração dos fatos.

Para Stropa, a ação rápida dos agentes, que conseguiram impedir a fuga, demonstra o comprometimento dos profissionais com o trabalho