Agentes penitenciários paralisam atividade por tempo indeterminado

Agentes penitenciários paralisam atividade por reajuste salarial

Em manifestação, agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul iniciaram paralisação por tempo indeterminado na manhã desta segunda-feira (16). Os agentes penitenciários reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

Sem correção salarial há três anos, a categoria pede reajuste de 16%. Os agentes penitenciários reivindicam o cumprimento dos acordos firmados com o Governo do Estado e o reposicionamento dos servidores, que deveria ter sido realizado em setembro. Os servidores também pedem a convocação de aprovados no concurso público e mais segurança aos trabalhadores.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS (Sinsap), André Luiz Santiago, 75% dos agentes penitenciários aderiram a paralisação no estado. “Já fortaleceu, a academia aderiu a mobilização”, destacou.

No primeiro dia de paralisação, servidores cruzaram os braços durante ato em frente aos Presídios de Segurança Máxima de Campo Grande e Dourados. Devido a paralisação, apenas as atividades essenciais foram mantidas, as visitas e banhos de sol no final de semana serão suspensas.

A mobilização que teve início na última segunda-feira (9). Durante a semana os agentes penitenciários trabalharam segundo a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que determina um agente para cada cinco presos.

Matéria Atualizada às 10h25