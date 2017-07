Agepan atinge 100% de elaboração do PGDI em prazo antecipado

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), autarquia vinculada à Secretaria de Governo, atingiu em prazo antecipado a meta de 100% na elaboração do Plano de Gestão de Desempenho Individual – PGDI de todo o seu quadro funcional. A instituição foi a primeira a concluir o procedimento.

A construção do Plano é uma das etapas do Programa de Gestão por Competência, que vem sendo desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (30) terminou o prazo para que todos servidores valideassem as informações de seu PGDI. Na Agepan, todo o processo de construção e validação foi finalizado no dia 20 de junho, com a elaboração dos 93 Planos.

O resultado foi possível pela atuação conjunta entre a equipe interna da Diretoria de Administração e Planejamento da Agepan responsável pelo trabalho, coordenada pela analista de regulação Luciana Ramalho Gomes, e a equipe da Secretaria de Estado de Administração. “É um projeto novo do Estado. Neste primeiro ciclo [2017] é um período curto, de praticamente um semestre, e exigiu muita dedicação, esforço e coesão. O resultado só foi conseguido porque a SAD trabalhou afinada conosco, resolvendo os problemas que surgiram”, destaca Luciana.

Para cumprir a meta de finalizar os PGDIs no prazo, a Agepan programou e colocou em prática uma série de atividades ao longo dos meses de maio e junho. A partir de 10 de maio e durante mais de um mês foi executado um conjunto de atividades para disseminar e implantar o sistema de Avaliação de Desempenho Individual – ADI.

Na etapa inicial foi feita reunião com a Diretoria Executiva para sensibilização e definição das estratégias de implantação do sistema, considerando as peculiaridades da agência, e, depois, reunião com a equipe de líderes (gerentes, coordenadores de área, responsáveis por assessorias) para nivelamento das informações sobre o processo de ADI, seus objetivos e consequências, e informações necessárias para elaboração dos PGDI’s e cronograma do Ciclo 2017.

Uma das peculiaridades da Agepan é o fato de a equipe ser enxuta. Por isso, a Direção definiu que, além dos PGDIs dos colaboradores liderados, que são obrigatórios, também deveriam ser feitos os Planos Individuais dos líderes, que em alguns setores acabam sendo coordenadores e executores das atividades.

Começou, então, a elaboração efetiva dos Planos no sistema informatizado. Essa é uma etapa que consistiu no preenchimento de formulários sobre cada um dos servidores, incluindo seus conhecimentos, habilidades e atitudes; produtos que devem entregar neste ano de 2017; pontos fortes; e propostas de capacitação para melhoria. O grupo de líderes foi constantemente orientado e auxiliado a elaborar em conjunto com os liderados os PGDI’s; e cada servidor, a validar seu plano.

“O PGDI é uma ferramenta importante nessa etapa do Plano de Gestão, mas a execução exige participação e mobilização da Direção e dos servidores. Foi um desafio, que conseguimos cumprir com a dedicação e a compreensão”, avalia a diretora Sandra Regina Fabril.