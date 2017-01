Agepen apreende celulares e facas artesanais durante pente-fino na Penitenciária de Dourados

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na manhã desta quarta-feira (4), operação pente-fino no raio 2 da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Coordenada pela Diretoria de Operações, a vistoria nas celas foi realizada por agentes penitenciários, tendo policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar atuado na contenção dos presos.

Conforme informações da direção do presídio, foram apreendidos pelos agentes cinco celulares, quatro chips, dois carregadores, 30 facas artesanais (feitas com ferros retirados de camas e das partes interiores de portas das celas) e 14 chuços (ferros pontiagudos).

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, a vistoria foi determinada como medida imediata após agentes visualizarem pelo sistema de videomonitoramento o momento em que um drone lançou, na noite dessa terça-feira (3), um pacote para dentro da penitenciária, que chegou ao poder de detentos do raio 2.