Agepen e Cruz Vermelha realiza qualificação para primeiros socorros em presídios

Para capacitar tanto os agentes penitenciários quanto os custodiados sobre a prática dos primeiros socorros, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) está realizando uma parceria com a Cruz Vermelha Brasileira de Mato Grosso do Sul, intermediada pela Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para a Juventude.

A iniciativa visa ministrar palestras educativas na área da saúde e instruções teóricas e práticas sobre primeiros socorros dentro das unidades penais do Estado. Uma reunião foi realizada, nesta semana, com representantes das entidades para discutir como serão desenvolvidas essas ações. Inicialmente, acontecerá no Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada de Campo Grande.

Segundo o presidente da Cruz Vermelha Brasileira/MS, Tácito Nogueira, a intenção é estender os ensinamentos para todos os presídios de Mato Grosso do Sul. “É importante difundir esse tipo de conhecimento que pode garantir pronto atendimento a pacientes que sofrem de determinados problemas, garantindo o bem-estar dos envolvidos, além de salvar vidas e amenizar as sequelas que a pessoa possa ter”, destacou.

Com carga horária total de 8 horas, as qualificações têm previsão de iniciar em junho. Todos os participantes receberão certificados após conclusão dos cursos. “Para os internos, assim que conquistarem a liberdade, terão um conhecimento amplo que vai contribuir também no mercado de trabalho”, reforçou.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, o intuito dessa iniciativa é garantir a saúde e qualidade de vida dos profissionais e dos internos. “É importante que todos estejam preparados para tomar as primeiras providências necessárias, em caso de emergências, e evitar maiores consequências”, declarou o dirigente.

Também participaram do encontro, a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima Xavier Castro; o subsecretário estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Thiago Freitas; e o assessor e conselheiro da Subsecretaria, Wilians Zandona.