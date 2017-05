Agepen e instituições religiosas buscam “aquecer” inverno em presídios do MS

A “Campanha de Inverno/2017” foi lançada, nessa quarta-feira (10.5), pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) em parceria com instituições credenciadas para prestarem assistência religiosa voluntária nas unidades prisionais do Estado.

Coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Promoção Social, o objetivo da campanha é arrecadar o maior número possível de cobertores, colchões, agasalhos e material de higiene que serão destinados aos custodiados e custodiadas da agência penitenciária, principalmente para aqueles que se encontram segregados de seus familiares, que por vezes residem em outra cidade, estado e até país.

O lançamento da campanha aconteceu durante o encontro realizado pela agência penitenciária com voluntários que realizam assistência religiosa em estabelecimentos penais. Na oportunidade, o diretor presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou a importância do trabalho das diversas denominações religiosas que prestam aos custodiados. “Traz conforto e esperança para os nossos custodiados que buscam uma reinserção digna à sociedade”, agradeceu.

De acordo com a diretora de Assistência Penitenciária, Elaine Arima Xavier Castro, a arrecadação terá uma duração de cinco semanas, sendo encerrada na última semana do mês de junho. “Os itens arrecadados pelas instituições religiosas serão entregues em uma única vez em data e local que ainda iremos definir”, explicou.

A chefe da Divisão de Promoção Social, Alessandra Siqueira, frisou que nas cidades do interior do Estado, a arrecadação deverá ser entregue nos patronatos penitenciários, que contribuirão como central de distribuição aos presídios. Segundo ela, onde não houver patronatos penitenciários, a arrecadação poderá ser entregue diretamente nos presídios.

Conforme diretrizes da campanha, poderão ser doados cobertores; colchões (solteiro simples); agasalhos (casacos e calças moletom, de lã e jeans); calçados (tênis, sapatos, chinelo, a partir do nº 38); material de higiene (sabonete, sabão em pó, sabão em pedra, pasta de dente, aparelho de barbear, shampoo/condicionador, absorvente, desodorante (somente roll on transparente).

Importante: Não é permitida a entrada de roupas pretas, azul marinho, cinza escuro, alaranjadas e/ou com capuz nas unidades Prisionais.