Agepen entrega medalhas em solenidade nesta quarta-feira

A solenidade comemora o Dia do Servidor Penitenciário no MS

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizará, nesta quarta-feira (4), a solenidade de comemoração ao Dia do Servidor Penitenciário de Mato Grosso do Sul e outorga da Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”.

Considerada a mais alta condecoração da instituição, a referida Medalha visa homenagear servidores, autoridades civis, militares e eclesiásticas que tenham prestado relevantes serviços à Agepen e contribuído para o aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul.

O Dia do Servidor Penitenciário foi instituído como 25 de setembro e é comemorado desde 2007, a referida data faz referência ao dia em que foi criada a carreira de segurança penitenciária, dentro do Poder Executivo, pela Lei 2.518/2002. No entanto, esta data não é feriado nem ponto facultativo e todos os setores da agência penitenciária e unidades prisionais funcionam com expediente normal.

Ao todo, 66 pessoas serão agraciadas com a Medalha Patrono Penitenciário. Destes, 40 são servidores da Agepen e atuam nas unidades penais, patronatos e sede administrativa; e 26 são autoridades civis, militares e judiciárias. A relação dos homenageados será divulgada no Diário Oficial do Estado.

Conforme o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, esse é um momento especial para valorizar o importante trabalho dos agentes penitenciários, que hoje são 1638 servidores em todo o Estado para custodiar 15672 detentos. “É uma data para reconhecer o empenho e dedicação desses profissionais que lutam diariamente pela justiça e a ressocialização do detento, influenciando diretamente para existência de uma sociedade mais segura”, ressaltou o dirigente.

O evento será realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), localizado na rua Dom Antônio Barbosa (prolongamento da avenida Euler de Azevedo), 4155, Santo Amaro, em Campo Grande (próximo ao Tênis Clube), na saída para Rochedo.