Agepen realiza operação pente-fino nos dois maiores presídios da Capital

Durante operação pente-fino realizada nesta quarta-feira (29), no pavilhão I do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) e em três celas da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, agentes penitenciários apreenderam celulares, carregadores fones de ouvido e chips.

No IPCG, foram apreendidos 16 celulares, 15 carregadores, 17 fones de ouvido e sete chips. Segundo a direção do presídio, cinco detentos foram identificados como proprietários de alguns celulares e isolados, preventivamente, em celas disciplinares. Procedimentos internos foram instaurados para averiguações.

Já na Máxima, as vistorias foram realizadas nas celas 20 e 27 do pavilhão 1 – galeria A, e na 110 do pavilhão 2 – galeria B. Conforme a chefia de disciplina da penitenciária, nada foi encontrado nestes locais. No entanto, devido a alteração por parte de alguns presos, sendo necessária a utilização bombas de efeito moral, foi realizado o isolamento de 38 internos, que estavam alojados nas três celas.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, as vistorias estavam programadas e fazem parte do cronograma de ações da Agepen. Segundo Stropa, vistorias fazem parte da rotina dos presídios de todo o Estado no sentido de coibir o uso pelos presos de materiais e equipamentos proibidos.