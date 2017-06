Agesul divulga resultado de licitação de R$ 3,7 milhões

O Governo do Estado, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), divulgou no Diário Oficial do Estado de hoje (12.6), o resultado de quatro licitações para construção de pontes que totalizam R$ 3,7 milhões de investimentos em travessias de concreto armado. O Diário trouxe também o resultado da licitação para restauração de pontes críticos da rodovia MS-040.

As pontes que deverão ser construídas nos próximos meses beneficiam os municípios de Nioaque, Bela Vista, Cassilândia e Jateí. A obra de maior valor é a ponte sobre o Rio Cedro, em Cassilândia, que vai custar R$ 1,4 milhão.

Já a restauração asfáltica de pontes críticos da MS-040 receberá investimentos da ordem de R$ 639,9 mil e serão contemplados os trechos: do km-221 e km 224, numa extensão de 0,530 km, próximo ao município de Santa Rita do Pardo.