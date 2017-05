Agesul lança licitação para implantação de rodovia e projeto executivo da PGE

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (31.5) duas licitações, uma que contempla o município de Três Lagoas com a implantação de uma rodovia e outra destinada à elaboração do projeto executivo da nova sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), na Capital.

O trecho da rodovia que será implantada segue do entroncamento da MS-377 ao entroncamento da BR-262 (Rio Pombo), numa extensão de 27,60 km. O valor orçado da obra é de R$ 1,5 milhão. A tomada de preços acontece às 9h, do dia 3 de julho, na sede da Agesul, na Capital. Já a cotação de preços para elaboração do projeto executivo da PGE acontece às 10h, no dia 19 de junho. Confira as publicações na íntegra nas paginas 44 e 45.