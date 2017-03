Agetec inicia treinamento para capacitar profissionais da Semed

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), realizou o primeiro treinamento da ferramenta GECAR – Gerenciamento de Cardápios e Estoque, para os profissionais da Rede Municipal de Ensino (Semed).

Com o objetivo de gerenciar a distribuição de produtos alimentícios às escolas, Ceinfs e entidades filantrópicas da PMCG, a Agetec apresentou o piloto da ferramenta na última sexta-feira (3). O local dos primeiros treinamentos aconteceu no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e contou com a presença de cerca de 200 servidores, entre diretores e secretários escolares.

Conforme o Diretor-Presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, a integração entre as secretarias e a tecnologia é importante em todos os sentidos. “O uso dessa ferramenta é o primeiro passo para manter o controle e evitar o desperdício de alimentos nas escolas. Isso tudo sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal, pois o sistema foi desenvolvido pela Agetec”, pontua.

A Superintendente de Gestão da Semed, Alelis Isabel de Oliveira Gomes, aprovou a ferramenta. ”Queremos implantar em todas as unidades de ensino municipais, pois os benefícios alcançam não somente a Prefeitura, mas os alunos e professores”, explica, ressaltando que num segundo momento, os Ceinfs também vão utilizar esse mesmo controle.

Para Márcia Regina Tavares, Secretária Escolar da E.M. Licurgo de Oliveira Bastos, a ferramenta veio em boa hora. “Eu trabalho há mais de 30 anos na prefeitura e nunca vi um projeto que suprisse a demanda, nesse caso a de distribuição de alimentos nas nossas escolas. Eu acredito que pouparemos tempo e recursos com isso”, enfatiza.

Responsável pelo cadastramento das instituições, produtos e fornecedores, a Suale (Superintendência de Alimentação Escolar) gerencia o estoque de cada instituição, bem como os cardápios da merenda escolar que são realizados diariamente. “Essa ferramenta disponibiliza uma série de relatórios sintéticos e analíticos, viabilizando o controle e a supervisão do sistema como um todo”, diz o diretor de Atendimento e Suporte da Agetec, Rodrigo Lauletta.