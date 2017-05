Agetec promove seminário para apresentar novas tecnologias

A inovação ajuda os municípios a buscar soluções criativas que permitem realizar mais e com maior economia de recursos públicos. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), promoverá o seminário Ferramentas Tecnológicas na Gestão Publica Municipal.

Para participar do seminário, que acontece no dia 28 de junho, no auditório do Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande, acesse o site www.campogrande.ms.gov.br/agetec. As vagas são limitadas.

Organizado pela Agetec, o seminário vem a Campo Grande para trazer novidades em eixos distintos da gestão pública administrativa, como Finanças e Tributos, Mobilidade Urbana e Saúde. Os palestrantes, ambos pós-doutorados da USP (Universidade de São Paulo), tratarão da necessidade do desenvolvimento da gestão pública em esferas que demandam constante evolução.

“A situação econômica do país requer mudanças de postura de maneira ampla. A ordem é gastar menos e fazer mais, unindo ousadia e planejamento”, diz o Diretor de Projetos em Tecnologia da Informação, Luiz César Ribeiro, fazendo referência a oportunidade que as palestras trarão aos gestores.