Agetran alerta aos condutores da Capital sobre trechos interditados

As interdições servem para realização de obras e eventos que acontecem esta semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para a interdições que começam nesta tarde de quinta-feira (22) e vai até sábado (24), em diversos trechos da cidade.

Na Avenida Salgado Filho, no cruzamento com a Rua Guia Lopes, a interdição começou na tarde desta quinta-feira (22) e deve ocorrer por 8 dias para que sejam concluídas as obras de drenagem.

Para orientar os motoristas e evitar transtornos, a Agetran indica rotas alternativas. Quem for em direção ao aeroporto a recomendação é que o motorista vá pela Rua Brilhante /Rua Paissandú / Rua Joaquim Dorneles. Para quem for para o Bairro Taveirópolis e região, a agência recomenda a rota pela Rua Brilhante.

A Prefeitura enfatiza para as interdições no trânsito que vão ocorrer nesta semana em decorrência das festas juninas.

Confira:

23/06

Festas Juninas

– Studio Luana Dias – Será interditada, das 18h às 22h, a Rua Elesbão Murtinho, entre as ruas Marques de Olinda e Mesma Barreto;

– Associação de Moradores do Bairro Jockey Club – Será interditada, das 17h às 24h, Rua Bom Sucesso, entre a Av. Primaveras e Rua das Orquídeas;

– Ramona Silva Gomes – Será interditada, das 17h às 22h, a Rua Arthur Marinho, entre Av. Júlio de Castilho e Rua Profº Zeferino Mestrinho;

– Pratika Academia – Será interditada, das 19h às 23h, a faixa de estacionamento da Rua Sebastião Lima, 733.

24/06

Festas Juninas

– Dayane Fernanda Silva – Será interditada, das 20h às 23h, a Rua 15 de Novembro, entre as ruas Miguel Leterielo e José Joaquim da Silva;

– Ceinf Marcos Roberto – Será interditada, das 12h às 17h, a Rua do Ébano, entre as ruas Ouro Verde e Ouro Branco;

– Luiz Conceição – Será interditada, das 16h às 24h, a Rua Anselmo Selingardi, entre as ruas Venicio Gandolfi e Tristão dos Santos;

– Associação Tagarela – Será interditada, das 12h às 23h, a Rua Azulão, entre a Av. das Bandeiras e Rua Antonio Bittencourt;

– Instituto Floriano Vargas – Será interditada, a partir das 07h30, a Rua 25 de Dezembro, 622;

-Comunidade Tiradentes – Será interditada, das 15h às 24h, a Rua Abílio Soares, entre as ruas Teixeira da Silva e Francisco Rodrigues Aranda;

– Comunidade Presbiteriana Comunhão Amor e Fé – Será interditada, das 16h às 22h, a Rua Spipe Calarge, entre as ruas Iria Loureiro Viana e 13 de Maio;

– Anderson Correia – Será interditada, das 17h às 23h, a Rua João Roma, entre as ruas Chaim Jorge e Mariazinha Maravisky;

– Paróquia São João Bosco – Será interditada, das 09h às 23h, a Rua Paraíba, entre as ruas São Paulo e Amazonas.

– Marli Soares – Rua Ricardo Alexandre Gobetti entre Rua Leão Zarbo e Rua Marilda Avelina Rezende Perez- horário: 18h as 23 h

– ONG saúde e cidadania do Estado de MS – Av Noroeste entre a Rua Juvenal de Almeida e Rua Dr Bezerra de Menezes – sentido Julio de Castilho ( faixa de castilho) – horário: 15 h as 2