Agetran alerta condutores sobre interdições em ruas e avenidas

Os motoristas campo-grandenses devem ficar atentos quanto as interdições de ruas avenidas pela Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), a partir desta sexta-feira (5) até domingo (8) na capital. As interdições ocorrerão devido a eventos.

06/07

- Festa Junina: interdição total da rua Barão do Rio Branco entre rua Pedro Celestino e faixa de estacionamento e uma pista de rolamento do lado esquerdo da rua Padre João Crippa entre avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco; horário: 17h às 24h.

- Samba na calçada; rua Silvio de Andrade entre rua Saldanha da Gama e rua Bartolomeu de Gusmão; horário: 12h às 23h.

- Evento; rua Iguassu, número 544 entre avenida Salgado Filho e o número 524; horário: 12h às 18h.

06/07 a 07/07

- Festa Julina comunitária; rua Antônio Bandeira entre a avenida das Mansões e rua José Soares de Araújo. Bairro Buriti; horário: 15h às 23h.

- Arraiá da Associação de Moradores; rua Prímula, entre rua Arquiteto Vilanova Artigas e rua Caladio; horário: 17h às 24h.

06/07 a 08/07

- 2° aniversário da Igreja Batista Pentecostal Santidade ao Senhor; interdição parcial da rua Leonor Garcia Rosa Pires entre a travessa Hélio Nascimento e a avenida Eng. Lutero Lopes; horário: 06/07 – 16h às 24h. 07/07 – 09h às 11h, 08/07 – 16h às 24h.

- Festa Julina; rua Bela Cintra entre rua Avalon e rua Barão de Ubá; horário: 18h às 23h.

07/07

- Projeto Asas do Futuro; rua Anselmo Selingardi entre rua Léia Maria Barbosa Marques e rua Domingos Belitani; horário: 09h às 20h.

Motivo: Festa Caipira; local: Avenida Tiradentes, Vila Anahy, em frente ao número 2734; horário: 17h às 22h.

- Arraiá da Tagarela; rua Azulão entre avenida Bandeiras e rua Antônio Bittencourt Filho; horário: 13h às 23h.

- Inauguração da Igreja Evangélica; rua Jardim entre rua Afonso Loureiro de Almeida e rua Abdala Roderbourg; horário: 16h às 22h.

- Carreata; saindo da Igreja Batista Pentecostal Santidade ao Senhor localizada na rua Leonor Garcia Rosa Pires percorrendo pela avenida Eng. Lutero Lopes, rua Valdir Iago, avenida Raquel de Queiroz, avenida presidente Tancredo Neves, avenida Ezequiel Ferreira Lima, rua Clevelândia e rua Afonso Arinos (final); horário: 10h às 12h.

- Festa Julina; local: rua Cinderela na altura do n° 336; horário: 18h às 24h.

- 1° Arraiá do Amigo Hélio; rua Francisco Pereira Coutinho entre as ruas Botafogo e Silvério Faustino; horário: 11h às 23h30.

- Festa Julina da comunidade; rua Treze de Junho entre a rua Alegrete e rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade; horário: 13h às 24h.

- Festa Julina; uma quadra da rua Barão de Limeira 1683, entre a rua Bernardo Guimarães e a rua Pedro Lopes de Souza; horário: 18h às 23h.

- Festa Julina; rua Condessa de São Joaquim entre a rua Baronesa de Itu e rua Galileia; horário: 12h às 22h.

- Festa Julina; rua Tabelião Murilo Rolim entre avenida Mato Grosso e rua Caliandra; horário: 16h às 24h.

- Festa Julina; rua da Pátria, entre a rua Antônio Abdo e rua Franklin Espínola; horário: 16h às 22h.

- Festa Julina; rua professor landim entre rua Brilhante e rua Santa Amélia; horário: 13h às 24h.

- 1° Arraia da Vila; rua Francisco Antônio de Souza entre a rua Lora do Pantanal e rua Gildete Chaves Feijó, ruas Manoel Estevão Romeiro, rua Acácio Antônio de Souza e rua Mario Bidoia entre a rua Francisco Antônio de Souza e rua Leão Zardo; Horário: 16h00min às 23h.

- Festa Julina do Pré Jovem; rua Aragarças 452 entre a rua dos Democráticos e rua Itacuruçá; Horário: 14h às 20h30.

- Festa Junina; rua Domingos Ramos entre a rua Edson Lima e Gastão da Cunha Miranda; Horário: 18h às 23h.

07/07 a 08/07

- 49° Festa Julina; rua Santa Madalena, 284, entre avenida São Nicolau e rua São Benedito; Horário: 7h do dia 07/07 às 18h do dia 08/07.