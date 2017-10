Agetran alerta para interdições nesta semana

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para interdições em diversas vias nesta semana, para realização de festividades e eventos. Confira:

Dias 5 a 8 de outubro (Quinta a Domingo)

Trânsito em torno da Praça do Papa será monitorado pelos Agentes de Trânsito, durante o evento da 8ª Festa de Peão de Boiadeiro Rodeio em Touros, início às 19h.

Dia 6 de outubro (Sexta-feira)

– Rua Barão de Campinas entre as Ruas Francisco dos Anjos e Projetada (Bifurcação em T, defronte ao numeral 2.339) para a Feira de Ciências Anual – 19h às 22h.

– Rua Itapura, nº 41 (entre as Ruas André Pace e Arapuã) para a festa de Confraternização da Primavera – 17h às 00h.

– Rua Barueri nº 330, entre as Ruas Mabelia e Mariate – Bairro Moreninha II, para a Festa da Semana da Criança – 14h às 15h30.

– Rua Shoei Arakaki, entre a Rua Santo Antonio e a Av. Joaquim Manoel de Carvalho – Vila Carvalho, para o Processo Eleitoral Extraordinário – 07h30 às 17h30.

Dia 07 de outubro

– Rua Paracatu nº 647, entre a Av. Capibaribe e Rua Jaboatão – Bairro Silvia Regina, para a Festa da Padroeira, das 16h às 00h.

-Avenida Afonso Pena, da Avenida do Poeta Poeta até à Cidade do Natal (sentido Pq. dos Poderes/ Centro), para a 2ª Corrida das Bombeiras Militares , das 08h às 12h.

– Rua Eva Maria de Jesus, entre a Rua do Seminário e a Avenida Ernesto Geisel, para Feira Livre, das 17h às 22h.

– Avenida Afonso Pena até a rotatória com a Av. Duque de Caxias, regressando no sentido inverso da mesma via até a Rua José Antonio e, depois, Rua Joaquim Murtinho até a Companhia, para a Moto Carreata, a partir das 10h.

– Rua Lourdes Coelho Costa, nº 35, entre as Ruas Yoshi Katayama e Querubina Garcia Nogueira, Bairro Santo Eugênio, para Festa de Comemoração do Dia das Crianças, das 06h às 20h.

– Rua Eduardo Santos Pereira, em frente ao Hospital Santa Casa, para a Campanha “Dia Rosa e Azul”, em Prevenção ao Câncer de Mama, Colo de Útero e Câncer de Próstata, das 08h30 às 16h.

– Rua Cristaldo, entre a Rua Johanesburg e Rua Romeu M. B. da Silva, para a 1ª Festividade da Igreja, das 18h às 22h.

– Rua dos Amigos, Q 10, L 04, nº 248, entre a Rua Minira Anache e a Rua Ajax, Jardim Anache, para Festa de Comemoração à Nossa Senhora Aparecida, das 18h30 às 23h.

Dias 7 e 8 de outubro (Sábado e domingo)

– Rua Salgueiro, entre as Ruas Damianópolis e Clevelândia – Bairro Jardim das Hortências, para o Culto de Confraternização, sendo que no dia 7, a interdição acontece das 18h30 às 21h30 e no dia 08, das 15h30 às 23h.

– Rua Cabralia Paulista, entre as Ruas Xenere e Itabirito – Bairro Jd. Centenário, para o Encontro Evangelístico, sendo no dia 7, das 15h às 22h e no dia 8, das 18h às 14h.

– Rua Araci de Almeida, entre a Av. Sete e Rua Elizete Cardoso. Rua Guilherme Vasconcelos Leal entre Av. Sete e Rua Elizete Cardoso. Rua Elizete Cardoso entre Araci de Almeida e Rua Guilherme Vasconcelos Leal, para a ação Jovem, das 16h do dia 07 às 12h do dia 8.

– Rua Rio Dourado, entre Av. Guinter Hans e a Rua General Carneiro – Bairro São Jorge da Lagoa, para a II Conferência de Adoradores, das 16h às 22h.

– Av. Mário Madeira, entre a Rua Hugo Cunho Rosa e Rua Gaia. (Largada e Chegada) na Rua Maria da Conceição Madeira s/nº, para Provas de Ciclismo do JOJUMS (Jogos da Juventude de MS), no dia 7, das 13hs às 17hs e no dia 8, das 07h às 11h.

Dia 8 de outubro (Domingo)

– Rua Arquiteto Alves Mancini entre a Rua Cajazeira e Rua Jornalista Valdir Lago, para a Festa de Comemoração do dia da Nossa Senhora Aparecida, das 8h às 14h.

– Rua Spipe Calarge, nº 145, Jardim TV Morena, – Av. Eduardo Elias Zahran – Rua Rui Barbosa – Av. Afonso Pena – Av. Gen. Nepomuceno – Av. Tamandaré, para Moto Carreata, das 08h30 às 11h.