Agetran alerta para interdições em diversos bairros da Capital neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para as interdições que acontecem nesta sexta-feira (30) e sábado (1º) em diversos trechos da cidade. A maioria das interdições ocorre devido aos arraiás que acontecem neste período do ano.

Devido à festa junina da academia Praktika Corpo e Mente em Movimento, que será nesta sexta-feira (30), interdita a faixa de estacionamento da Rua Sebastião Lima, na altura do n. 733, das 19h às 23h.

O Instituto de Educação Harmonia também fará seu arraiá nesta sexta-feira (30). A interdição para a festa começa às 12 horas e vai até as 22h na Rua José Caetano entre a Rua Dona Joana e a Rua Piraju.

O entorno do Parque Poliesportivo Tarsila do Amaral também estará interditado neste sábado (1º), a partir das 7 horas, para evento esportivo da Fundação Municipal de Esporte.

Já a Rua Marques de Leão entre as ruas Ipatinga e Tabaúna será interditada para ação social da A-Tenda Trabalhador/Funtrab. A interdição ocorre das 7h30 às 13h30 deste sábado (1º).

Já a empresa MSGÁS solicitou a interdição da Avenida Centáurea, na altura do n. 33, no bairro Cidade Jardim, para a realização de obras.

A Festa Julina do Carandá Bosque fecha a Rua Cigana entre a Rua Pedro Martins e a Rua Abel F. Aragão neste sábado (1º), das 12 horas até às 6 horas do domingo (2).

O Arraiá da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus será neste sábado (1º), para isso a Rua Yokoama entre a Rua Presidente Delfin Moreira e Rua Presidente Nilo Peçanha fica interditada das 13 a 24 horas.

A Festa Julina de Rua interdita a Rua Mauricio de Nassau entre a Rua Rio da Prata e a Rua Xavantes, das 15 às 24 horas deste sábado (1º).

Também neste sábado (1º), a partir das 16 horas até às 16 horas do domingo (2), a Rua Floriano Paulo Correa entre a Travessa da Boa Vizinhança e Travessa das Oficinas fica interditada para a Festa Julina do Jardim Pró Morar.

Já a festa julina do Circulo Militar de Campo Grande acontece no domingo (2) das 8 horas às 2 horas do dia 3 de julho. Fica interditada a Rua Camapuã entre a Rua Armando de Oliveira e Avenida Afonso Pena.

Também para Festa Julina a Rua Ataíde de C. Machado entre a Rua Otacilio de Souza e Rua Paulo H. Katayama fica interdita das 13 às 22 horas do domingo (2).