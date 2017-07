Agetran alerta para interdições na Capital neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para as interdições que vão ocorrer neste fim de semana em diversos trechos da cidade.

Os bloqueios começam hoje (14) e vão até o domingo (16). A maioria das interdições ocorre devido aos festejos de arraial que acontecem neste período do ano.

No início da tarde, das 14h às 18h, a rua Tocantins, entre as ruas Gabriel Cardoso Ramalho e Jorge Ward será internitada. Já no final da tarde, a partir das 16h, a rua Rua Aragarças, entre as ruas Itacuruça e Democráticos e a Av. Atlântida, entre as ruas Fenicia e Camila também serão bloqueadas.

Apartir das 17h, a Rua Itapurã, entre Rua André Pace e Rua Arapuã será interditada. No final da tarde a Av. Ana Luíza de Souza, entre as ruas Dom Henrique e Gaspar Lemos também será bloqueada. E no começo da noite desta sexta-feira, às 19h, a Rua Luz Del Fuego, entre as ruas Madre Cristina e Santo Augusto também será interditada.

Confira os locais no final de semana:

Sábado (15/07)

Local: Rua Lisianto, entre as ruas Guilherme Vasconcelos Leal e Aracy de Almeida

Horário: das 15h às 23h

Local: Rua Carlos de Carvalho, entre a Rua Duas Vilas e Av. Segredo

Horário: das 16h às 00h

Local: Rua Ganso, entre a Av. Principal 1 e Rua Queichada

Horário: das 17h às 23h

Local: Rua Medrado, entre as ruas Catigua e Adevalo Almeida Couto

Horário: das 18h às 23h30

Local: Rua do Rosário, entre a Av. Coronel Antonino e Rua Alegrete

Horário: das 16h às 23h

Local: Rua Dom Cirilo, entre a Rua do Seminário e Av. Pref. Heráclito Josá Diniz de Figueiredo

Horário: das 17h às 22h

Local: Rua Cinderela, entre as ruas Kame Takaiassu e Dario Dibo Nacer Lani

Horário: das 18h às 00h

Local: Rua Cardozo de Almeida, entre as ruas João XXIII e Inácio de Souza

Horário: das 19h às 23h30

Local: Rua Calarge, entre as ruas Iria Loureiro Viana e 13 de maio

Horário: das 16h às 22h

Local: Rua Domingos Ramos, entre as ruas Gastão da Cunha Miranda e Edson Lima

Horário: das 14h às 23h

Local: Tv. dos Venturellis, entre as ruas Mocho e Colhereiros

Horário: das 13h às 22h

Local: Rua Serra de Maracaju, entre as ruas Periquito e Evaristo Roberto Ferreira

Horário: das 16h às 23h

Local: Tv. Lídia Baís, entre as ruas 7 de setembro e 15 de Novembro

Horário: das 13h às 22h

Local: Av. Panamericana, entre as ruas Wagner Jorge Borttoto Garcia e São Luiz Cáceres

Horário: das 08h às 22h

Domingo (16/07)

Local: Rua Druris, entre as ruas Austrália e Dinamarca

Horário: das 15h às 21h30