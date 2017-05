Agetran alerta para interdições neste fim de semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para as interdições e monitoramentos no trânsito que vão ocorrer neste fim de semana em diversos trechos da cidade.

No final da tarde deste sábado (6), haverá interdições na Rua Armando Holanda, entre as ruas Marcos Ferrez e Rafael Hardi, entre às 17h e 23h, para evento social.

A empresa MS Gás interdita diversas ruas na capital para a realização de serviços. A Rua Antônio Maria Coelho, próximo ao nº 2.699 (faixa de estacionamento), será interditada das 7h às 18h. A Rua Salsa Parrilha e Avenida Vitório Zeolla até a Avenida Mato Grosso (meia pista) serão interditadas entre às 7h e 17h. A Avenida Afonso Pena, em frente ao nº 2.699 (faixa de estacionamento), também será interditada das 7h às 18h.

A MS Gás trabalha ainda no sábado e no domingo, na Rua Nova Era, s/n, 7h às 18h.

Será interditada ainda para trabalhos da MS Gás, a Rua Euclides da Cunha, nº 625 (faixa de estacionamento) das 7h às 17h. Já a Rua Spipe Calarge – entre a Rua do Marco e Rua do Yen – fica interditada no sábado (6) e no domingo (7) das 7h às 17h.

A Travessa Lydia Baís (Paróquia Santo Antônio) também será interditada no sábado (6) e no domingo (7) para Celebração de Acolhida Acampamento Sênior.

A Rua Oricuri, entre as Ruas Pedra Branca e Barueri, fica interditada no domingo (7) das 13h às 18h para ação social.

Para finalizar, o Movimento Maio Amarelo também fará monitoramento no domingo (7) na Avenida Mato Grosso, em frente ao Comper Jardim dos Estados e Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, das 8h30 às 12h.