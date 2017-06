Agetran alerta para trechos que serão interditados devido as festas juninas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), vai interditar trechos da cidade nesta segunda-feira (12) para festejos juninos.

Acompanhe quais ruas serão interditas:

* Festa Junina da Associação dos Moradores do Jardim Colonial e Vila Adelina – A Rua Barão de Itapetininga entre as ruas Barão de Limeira e Rua Barão de Campinas será interdita das 18 até às 23 horas desta segunda-feira.

* Festa de Santo Antônio – A Rua Tv Lídia Baís, entre as ruas 15 de novembro e 7 de setembro, está interditada desde as 7 horas da manhã do dia 9 e fica até o final do dia 13 de junho;

* Festa Junina – Arraial de Santo Antônio em Campo Grande –O trecho da Rua Américo Carlos da Costa entre as ruas Silva Jardim e Av Tenente Pedro Correa Duncan fica interditado até o dia 13 de junho.