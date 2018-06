Os campo-grandenses devem ficar atentos às interdições ocorridas neste feriado municipal. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), interditará nesta quarta-feira (13), para realização da 2ª Conferência Estudantil, das 14h às 22h, a rua Pedro Celestino entre a rua Barão do Rio Branco e avenida Afonso Pena (faixa de Estacionamento do lado esquerdo), e rua Barão do Rio Branco entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa (faixa de estacionamento de ambos os lados).