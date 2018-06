Agetran alerta sobre interdições neste sábado

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os motoristas campo-grandenses sobre algumas interdições em ruas neste sábado (30), devido a realização de eventos.

- Festa Junina: rua Carlos Hugueney, Centro. Horário: 15h às 22h.

- Evento religioso: rua Celéia dos Santos Rosa entre a rua Osmar de Andrade e rua Maria José de Souza. Horário: 17h às 22h.

- Evento Partidário: rua Alfazema entre rua Jeribá e rua Afonso Lino Barbosa. Horário: 7h às 13h.

- Circuito de Corrida Caixa Econômica Federal: avenida Afonso Pena sentido bairro/centro entre o retorno da Cidade do Natal e o retorno em frente ao Aquário (30/06/2018 á 01/07/2018), avenida Afonso Pena sentido bairro/centro entre avenida dos Poetas e avenida Professor Luiz Alexandre, avenida Professor Luiz Alexandre entre avenida Afonso Pena e rua Antonio Maria Coelho sentido avenida Mato Grosso sentido centro/bairro, avenida Mato Grosso entrerua Antonio Maria Coelho e a rotatória e o Parque dos Poderes e rua Ivan Fernandes Pereira entre avenida Afonso Pena e avenida Professor Luiz Alexandre sendo toda sinalização do contra fluxo e interdição por parte do organizador do evento. Horário: 8hs de sábado (30) às 13hs do domingo (1°).

- Festa da Padroeira: rua Amando de Oliveira entre a avenida Afonso Pena e rua Sargento Yule. Horário: Integral.