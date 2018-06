Agetran divulga mais de duas mil multas; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (21), a lista com mais de duas mil multas cadastradas entre os dias 1º e 10 de junho.

As multas foram divididas em dois editais. As que estão no primeiro edital se referem aos casos onde não foi possível identificar o infrator e a Agetran dá 15 dias para o proprietário oferecer defesa ou informar o condutor infrator.

O segundo edital se refere aos casos onde o condutor foi identificado e a agência dá o prazo de 30 dias para a defesa do condutor.

A maior parte das infrações ocorreu entre abril e maio. É possível consultar na lista a placa do veículo autuado e a data da infração. Clique aqui e confira a lista.