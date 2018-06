Agetran informa sobre interdições em ruas neste domingo

Motoristas devem ficar atentos quanto as intervenções informadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para realização de eventos em Campo Grande.

Neste domingo (24), a carreata de "Fuscas & Derivados" interditada algumas ruas enquanto estiver passando pelas vias. A carreata inicia na avenida Afonso Pena com a rua Professor Luis Alexandre de Oliveira sentido centro até a Avenida Calógeras adentrando à esquerda, vai até a avenida Salgado Filho, onde será feita uma conversão à direita até a loja Havan (Norte Sul). Horário previsto é das 10h30 às 12h30. O apoio se encerrara após a chegada do último participante.

Um passeio motociclístico também interdita a avenida Afonso Pena, avenida Duque de Caxias – sentido aeroporto na ida, e avenida Duque de Caxias, rua Tiradentes, rua 26 de Agosto e rua Alexandre Farah e Santuário na volta. Previsão das 17 às 19 horas.

O último evento do dia é um almoço beneficente. As ruas Antônio Alves, 109, entre as ruas Coleta Ana de Góis e Doutor José Vilela Bastos ficam interditadas das 12 às 21 horas.