Agetran interdita ruas para realização de eventos julinos

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) interdita diversas vias para realização de eventos religiosos, beneficentes e festas julinas.

Na sexta-feira (28), para a realização da ação da Academia Performance será interditada a Avenida São Nicolau ente Rua Santa Rosa e Rua Santa Isabel (faixa de estacionamento e um pista de rolamento), no horário das 18 as 21 horas.

No período de 28/07 a 30/07 para realização de Festa Julina será interditada a Rua Mururé ente Rua Zínia e Rua Solau, no horário das 18 as 23 horas.

Para realização de Festa Julina no dia 29/07 serão interditadas diversas vias entre elas, a Avenida Ulisses Serra ente Rua Jaguaribe e Rua Vitória – 16 as 22 horas; Rua José Pereira entre Rua Pau Brasil e Rua Catumbi – 16 as 22 horas; Rua Pasteur entre Rua General Alcoforado e Rua Manuel Vieira de Souza – 10 as zero horas; Rua Maracaju entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa – 16 as 23 horas.

Para realização da festa Noite da Colheita a Rua Cassandra entre Rua Ilha do Marajó e Rua Lógica – 8 as 22 horas.

No dias 30 de julho para realização de evento Beneficente – Avenida Calogeras será interditada entre Rua Temístocles e a Avenida Mato grosso – 16 as 22 horas.

Para o evento da Escola Bíblica a Rua Pirassununga 299 – Entre Rua Quitéria e Travessa Pararacá – 8 as 17 horas.