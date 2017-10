Agetran interdita trânsito em trecho da Antonio Maria Coelho para obras de recapeamento

Os motoristas que estiveram circulando na região do Shopping Campo Grande devem ficar atentos, porque desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira (18), a Agetran interditou para obras a Rua Antônio Maria Coelho entre as ruas Paulo Coelho Machado (antiga Furnas) e Professor Luiz Alexandre de Oliveira, que margeia o Córrego Sóter.

Durante todo o dia será feito o recapeamento, obra que faz parte do Complexo Mata do Jacinto Etapa D, obra iniciada na semana e que já está quase concluída no trecho da mesma via mais acima, entre as avenidas Antônio Teodorowich e Mato Grosso.

A expectativa da empreiteira responsável pela obra é que o recapeamento fique pronto até o final da tarde e ainda na noite de quarta-feira o trânsito no local esteja normalizado.

A interdição da Antônio Maria Coelho nesta região, conforme os técnicos da Agetran, não deve atrapalhar a vida de quem for do centro em direção ao entorno do Parque dos Poderes (e vice-versa) majoritariamente usa as avenidas Mato Grosso e Afonso Pena.

O recapeamento de quase 2,4 quilômetros da Antônio Maria Coelho (exatos, 2,356) é uma das nove frentes de recapeamento executadas na etapa final das obras do Complexo Mata do Jacinto etapa D, que compreende bairros próximos ao Parque dos Poderes (Vila Nascente, Jardim Futurista, Veraneio).

Será refeito o pavimento em dois trechos da Avenida Mato Grosso: começa na Avenida Hiroshima vai as proximidades da sede da OAB/MS ;daí pula o trecho até a Rua Ingazeiro já recapeado quando foi feito o reordenamento do trânsito na rotatória com a Nelly Martins e retoma o serviço da Rua Ingazeiro até a Rua Ceará.

Na Vila Nascente será completado o recapeamento da Avenida Hiroshima e recuperado o asfalto de várias vias no entorno do Parque dos Poderes que receberam drenagem, como a Avenida Desembargador Leão Neto Carmo (acesso a Receita Federal, dentre outras repartições); Rua Rio Claro (que hoje tem pavimento de bloquete); Avenida Santa Luzia; Rua da Academia e ruas do Diário e Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, além de estar programada a abertura da Avenida Parque dos Poderes, saindo da Mato Grosso e em sentido diagonal chegar a Avenida Jamil Felix, prolongamento da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Serão investidos R$ 11,4 milhões, compreendendo além de recapeamento, implantação de drenagem (com travessia de tubulação na Avenida Mato Grosso) e de um piscinão com capacidade para reter 22 mil metros cúbicos de água.