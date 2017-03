A Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interdita neste sábado (4), das 13 às 23 horas, as principais vias centrais de Campo Grande para realização do desfile dos Blocos, no evento “Enterro dos Ossos”.

Serão interditadas as Ruas 13 de Maio com a Genenal Melo; Avenida Mato Grosso com a Rua 13 de Maio, sentido Ernesto Geisel; Rua 14 de Julho com a Avenida Mato Grosso e Rua Calógeras com a Avenida Mato Grosso.