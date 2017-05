Agetran prossegue o Maio Amarelo com palestras e abordagem educativa

Nesta semana, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) participa de uma série de ações do Movimento Maio Amarelo com palestras, atividades lúdicas, abordagens educativas no trânsito e em escolas. O movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil, com a intenção de colocar discutir o tema segurança viária e mobilizar a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.

A Agetran tem atuado em escolas e instituições com vídeo palestras, distribuição de materiais alusivos ao Movimento levando o conhecimento e discutindo os fatores de risco no trânsito como dirigir sob o efeito de álcool, o excesso de velocidade, o não uso do capacete, do cinto de segurança e das cadeirinhas.

Teatro e música

Nas escolas e instituições, a equipe de teatro da Agetran busca fortalecer as informações sobre o trânsito, o comportamento seguro do motorista e do pedestre envolvendo crianças e adolescentes em atividades lúdicas. Na última terça-feira, foi a vez da Escola Juliano Varela – que atende crianças e jovens com Síndrome de Down – receber as equipes. Durante toda a tarde, a música, o teatro e as brincadeiras, envolveram os 109 jovens em ações alusivas ao trânsito, destacando a importância do respeito às leis.

A chefe da divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta lembrou a relevância de envolver as crianças e os jovens, que serão os futuros motoristas, em ações que destacam a segurança no trânsito, chamando a atenção para os números de acidentes e as causas principais, entre elas o respeito às leis de trânsito. “Como em todas as escolas, na Escola Juliano Varela não foi diferente, a receptividade da criançada foi expressiva”, comemorou.

Nesta quarta-feira (11/05), as equipes da Agetran foram até a Cidade dos Meninos, instituição não governamental que atende adolescentes com cursos de capacitação para o trabalho. No total, 184 jovens participaram das práticas desenvolvidas com intuito de destacar a conduta responsável no trânsito.

Ações

Equipes da Agetran estarão, na quinta-feira (11.05), na região do Aero Rancho com abordagem educativa nas vias envolvendo motoristas e motociclistas. A partir das 9h30, agentes de trânsito e profissionais do setor de educação da Agetran estarão abordando condutores. “Queremos chamar a atenção para a reflexão e para um olhar mais atento para as questões de segurança no trânsito e alertar sobre a irresponsabilidade de quem bebe e assume o volante, por isso distribuímos água para os motoristas para marcar essa questão”, argumentou Ivanise.

No sábado (12.05) as atividades estarão concentradas estarão na Escola Municipal Abel Freire, durante todo o dia – das 9h30 às 17h. No domingo (13.05), equipes da Agetran, da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional MS) e do Detran-MS , a partir das 10 horas, promovem ação de conscientização em frente ao Santuário Perpétuo Socorro, na avenida Afonso Pena. No local, serão distribuídas rosas amarelas.

A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e, até mesmo, às campanhas de conscientização contra o vírus HIV – a mais consolidada nacional e internacionalmente – que utiliza o laço vermelho.

Ivanise explica que em todas as ações o laço amarelo, símbolo do movimento, estará presente como forma colocar a necessidade da sociedade tratar os acidentes de trânsito como uma verdadeira epidemia. “Buscamos acionar o motorista a adotar comportamento mais seguro e responsável, tendo como premissa a preservação da sua própria vida e das demais pessoas”, avaliou.

Dados do Movimento Maio Amarelo revelam que, de acordo com o Relatório Global de Segurança no Trânsito 2013, publicado pela OMS, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito.