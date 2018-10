Foi publicado nesta terça-feira (16), uma lista com multas cadastradas entre o dia 21 e 30 de setembro em Campo Grande pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Os proprietários dos veículos foram notificados e terão um prazo de 15 dias para a defesa de autuação ou para informar o condutor infrator.

Ao todo, foram 3.209 multas cadastradas neste período. Vale lembrar que a informação do condutor infrator só é cabível quando não tiver sido identificado no momento da prescrição da multa.

Os motoristas podem identificar o carro na lista buscando pela placa do veículo. A lista também traz informações como o dia em que a infração de trânsito ocorreu, o número de pontos a serem aplicados na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor infrator e o artigo desrespeitado do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Confira a lista divulgada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Para mais informações, acesse o site da Prefeitura ou procure a Agetran