Agetran sorteia 146 vagas para mototáxi na Capital

A prefeitura divulgou nesta quinta-feira (17) pelo Diário Oficial do município que a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realizará um sorteio de vagas para pontos de mototáxi na Capital. Somam 146 espaços para ser disputado.

Conforme a publicação, o sorteio público será realizado no dia 23 deste mês, às 8h, no auditório do Sest (Serviço Social de Transporte), localizado na rua Raul Píres Barboza,1784, Chácara Cachoeira.

Ao todo são 146 espaços concorridos, porém, as vagas da área central são as mais escassas, somam apenas 41. O local com maior número é o da rua Cachoeira do Campo, esquina com Francisco Antônio de Souza, no Portal Caiobá – região sul de Campo Grande.

Cada sorteado será convocado imediatamente após o sorteio, o onde escolherá o lugar que deseja ficar. Após a identificação do mototáxi, ele assinará um termo, e não poderá alterar a escolha. O trabalhador que não comparecer irá ficar em uma lista de espera aguardando a próxima convocação que deve acontecer no dia 25, às 8h, na sede da Agetran.